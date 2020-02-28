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33 şehit verdiğimiz İdlib'deki saldırı, son 45 yılda TSK'nın tek seferde yaşadığı en büyük kayıp oldu

Dün İdlib'de Esed Rejimi'nin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimiz şehit düştü. Bu kaybımız son 45 yılda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek seferde verdiği en büyük kayıp oldu.

28.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:57

'de görevli Türk askeri konvoyuna Esed Rejimi tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Bu kaybımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son 45 yılda uğradığı saldırılarda tek seferde yaşadığı en büyük kayıp olarak tarihe not düşüldü.

33 ŞEHİT 32 YARALI

Dün gece saatlerinde önce Hatay'da bir hareketlilik yaşandı. Özellikle sosyal medyada paylaşılan bilgilerden yola çıkan vatandaşlar Hatay'da hastanelerin önünde toplandı. Bu gelişmelerin ardından Hatay Valisi acı haberi verdi. İdlib'de Esed Rejimi'nin düzenlediği hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu. Yaralı 32 askerimizin tedavisi ise hastanelerde devam ediyor.

İDLİB'DE DAHA ÖNCE 21 ŞEHİT VERDİK

Türkiye, 33 şehidinden önce İdlib'de 21 şehit verdi. Rejim uçaklarının hedef aldığı Türk askeri 3 Şubat'ta 8, 10 Şubat'ta 5, 20 Şubat'ta 2, 22 Şubat'ta 1, 26 Şubat'ta 2 ve 27 Şubat'ta 3 silah arkadaşını kaybetti.

SON 45 YILDAKİ TEK SEFERDE YAŞANILAN EN BÜYÜK KAYIP

Her canın, her askerin bile kaybı Türkiye'nin yüreğini dağlamaya yeterken bir anda gelen 33 şehit haberi adeta kara bulut gibi çöktü.

Yurt içinde PKK'yla mücadele edip teröristlerin kökünü kazıyan, sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütleri DEAŞ ve YPG'yle mücadele eden Türk Ordusu bu derece büyük bir kaybı yaşamamıştı.

Türk Ordusu'nun dün akşam yaşadığı kayıp, Kore Savaşı ve Kıbrış Barış Harekatı'nın ardından son 45 yılda yaşanan en büyük kayıp olarak tarihte yerini aldı.

2000'Lİ YILLARDA TEK SEFERDE ŞEHİT VERDİĞİMİZ ASKERLERİMİZ

Son yıllardaki TSK'nın yaşadığı en büyük kayıplardan bazıları maalesef şunlar; 18 Ekim 2011'de Hakkari Çukurca'da 26 askerimiz şehit oldu, 3 Ekim 2008'de Şemdinli Aktütün'de 15 askerimiz şehit oldu, 7 Ekim 2007'de Şırnak Gabar'da 13 askerimiz şehit oldu, 21 Ekim 2007 Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca'da 12 askerimiz şehit oldu.

HAREKATLARDAKİ KAYIPLARIMIZ

Öte yandan uzun soluklu olan Zeytin Dalı Harekatı'nda 71 günde 52 askerimiz şehit olurken, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ise 216 günde 67 vatan evladı şehit oldu.

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33 şehit verdiğimiz İdlib'deki saldırı, son 45 yılda TSK'nın tek seferde yaşadığı en büyük kayıp oldu

İdlib, TSK, Güncel


28.02.2020 12:17:18