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İdlib'deki saldırıda 2 kardeşi ölen Abdullah da kurtarılamadı

Suriye'de rejim güçleri ve Rus savaş uçaklarının dün hava saldırısı düzenlediği İdlib'de 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

16.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:35İdlib'deki saldırıda 2 kardeşi ölen Abdullah da kurtarılamadı

'de rejim güçleri ve Rus savaş uçaklarının dün hava saldırısı düzenlediği 'de 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Önceki saldırıda yaralanan Abdullah isimli çocuğun da dün hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye'de İdlib'e bağlı Maarşurin köyüne, dün rejim güçleri ve Rus savaş uçakları saldırı düzenledi. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Beyaz Baretliler, enkaza müdahale anları ve yaralıları enkazdan çıkardıkları anların görüntülerini yayınladı.

KIZ KARDEŞLERİ ÖLMÜŞ, ABDULLAH YARALANMIŞTI

Beyaz Baretliler, İdlib'in Abadeta köyüne birkaç gün önce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi altına alınan Abdullah adlı çocuğun da dün hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca, Abdullah'ın kız kardeşleri Nour ve Iman'ın da aynı saldırıda hayatlarını kaybettikleri belirtildi. Beyaz Baretliler Abdullah'ın gülümserken çekilmiş bir fotoğrafı ile toprağa verilmeden önce babasının kucağındaki fotoğrafı yayınladı.



Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: DHA

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