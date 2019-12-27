Haberler » Güncel » İdlib'deki saldırılar Van'da protesto edildi - Haber

İdlib'deki saldırılar Van'da protesto edildi

Van'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Suriye'de Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e yönelik hava saldırılarını protesto etti.

27.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:02 İdlib'deki saldırılar Van'da protesto edildi
'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 'de Rusya ve Esed rejiminin 'e yönelik hava saldırılarını protesto etti.
Cuma namazı sonrasında Hz. Ömer Camii avlusunda bir araya gelen Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) üyeleri, basın açıklaması yaptı.
Açıklamayı okuyan SDİ Dönem Sözcüsü Ali Ramazan Güler, Suriye'deki savaşın 10. yılına girdiğini ve bilançosunun gün geçtikçe daha kötüye gittiğini söyledi.
Savaşta yüz binlerce insanın öldüğüne, hapishanelerde işkence gördüğüne, İslam kentlerinin yakılıp yıkıldığını belirten Güler, şunları kaydetti:
"Sivil ve savunmasız insanların katledilmesine kör, sağır ve dilsiz kalan bölgesel ve küresel güçlerin ahlaksız, vicdansız ve umursamaz tavrı Suriye'deki trajediyi bugün daha da ileriye taşıyor. Bu umursamaz tavırdan cesaret alan Suriye'deki şer güçler ise yeni katliamların peşinde. Şer güçleri, Müslümanların içine düştüğü zilletten güç alarak bugün İdlib kentine saldırmaya başladı. Buradan ifade etmek isteriz ki Suriye'de meşru bir şekilde direniş gösterip halkın namusunu koruyan muhalifler terörist değil, bizatihi milyonlarca Müslümanı Bosna'da, Filistin'de, Mısır'da, Cezayir'de, Arakan'da Afganistan'da, Irak'ta, Çeçenistan'da katleden sizler asıl teröristlersiniz."
Esed, Rusya ve İran'ın şimdiye kadar yapılan toplantı, müzakere ve anlaşma prensiplerine hiçbir zaman sadık kalmadığını ve çatışmasızlık bölgelerinde dahi sivil katliamlara devam ettiğini aktaran Güler, şöyle devam etti:
"İdlib neden çatışmasızlık mutabakatına rağmen ateş topu gibi yanıp kavruluyor? Umarız Türkiye uluslararası arenada gücünü ortaya koyarak bu katliamlara engel olur. Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşanan katliamların İdlib'de de yaşanmaması için bütün Müslümanlar topyekün dayanışma sergilemeli, mazlumdan yana net tavır ortaya koymalı ve zalimlere karşı sesini yükseltmelidir. Aksi takdirde mazlum ve muhacir bir halkın ölümüne seyirci kalmanın vebalini hiçbirimiz yüklenemeyiz."

Suriye, İdlib, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:52   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe... - Haber
15:51   Yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Haber
15:51   Osmangazi'den Arnavutluk'a yardım eli - Haber
15:46   Kültür Akademisi'nde belge heyecanı - Haber
15:46   Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlandı - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
27.12.2019 15:57:24