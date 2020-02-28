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İdlib'deki saldırıya ilişkin ABD ve AB'den ilk tepki: Türkiye kimin dost olduğunu görmeli

Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan saldırıya ilişkin Avrupa Birliği'nden ilk gelen yorumda durumdan derin endişe edildiği belirtildi.

28.02.2020 01:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 01:19İdlib'deki saldırıya ilişkin ABD ve AB'den ilk tepki: Türkiye kimin dost olduğunu görmeli
Suriye'nin kentinde yaşanan saldırıya ilişkin Avrupa Birliği'nden ilk gelen yorumda durumdan derin endişe edildiği belirtildi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Türk askerlerinin ölümünden dolayı üzüntülü ve gelişmelerden oldukça endişeliyiz. Maalesef tekrar etmek zorunda kalıyorum ancak AB, Türkiye'nin yeni dostlarından çok daha güvenilir. (Size) bir şey kazandırmayan 'tek taraflılığı' bırakmanız sizin yararınıza olacaktır" ifadelerini kullandı.
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Avrupa Birliği, Türkiye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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