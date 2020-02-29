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İdlib'deki saldırıyla ilgili bomba iddia: Rejim uçakları şaşırtma amaçlı kalkış yaptı

İdlib'deki hain saldırıda Rusya'nın parmağının olup olmadığı tartışılırken yerel kaynaklar "Uçak kimliğinin bilinmemesi için rejim uçaklarının şaşırtma amaçlı aynı saatlerde Hama'daki üsten kalkış yaptı ve kısa süre sonra indi" şeklinde bir iddia ortaya attı.

29.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:43

Türkiye 'deki hain saldırıda şehit olan kahraman vatan evlatlarına ağlarken saldırıyı düzenleyen uçaklarla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

REJİM UÇAKLARI ŞAŞIRTMA AMAÇLI KALKIŞ YAPTI

Yerel kaynaklar hain saldırıyı karadan rejim topçularının, havadan ise Rus uçaklarının gerçekleştirdiğini iddia etti. Bazı kaynaklar, uçak kimliğinin bilinmemesi için rejim uçaklarının şaşırtma amaçlı aynı saatlerde Hama'daki üsten kalkış yaptığını ve kısa süre sonra indiğini ileri sürdü.

RUSYA KABUL ETMİYOR

Savunma Bakanlığı ise, saldırıyı rejim uçaklarının gerçekleştirdiğini, Rus savaş uçaklarının operasyona katılmadığını iddia etti.

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Öte yandan Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen, manevra kabiliyeti güçlü zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT), çok namlulu roketatarlar ve komando yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri alınarak, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçirildi. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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İdlib'deki saldırıyla ilgili bomba iddia: Rejim uçakları şaşırtma amaçlı kalkış yaptı

Rusya, İdlib, Güncel


29.02.2020 11:05:52