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İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Sakarya'da, rejim unsurlarınca Suriye'nin İdlib bölgesindeki Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

03.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:40İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
'da, rejim unsurlarınca 'nin bölgesindeki Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İdlib'de şehit olan askerlerle ilgili halkın üzerinde algı oluşturacak şekilde provokatif amaçlı paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda 6 kişi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımlar ve yorumlar nedeniyle adli işlem gerçekleştirildi.
Kentte, siber suçlarla mücadele kapsamında sanal devriye faaliyetlerinin 24 saat esasına göre devam ettiği kaydedildi.

Sakarya, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

3.03.2020 18:21:46