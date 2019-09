İdlib'deki siviller, rejim ve Rusya'yı protestoyu sürdürüyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki on binlerce sivil, Beşşar Esed rejimi ve Rusya 'nın son aylarda İdlib'de yol açtığı yıkımı ve insani felaketi protesto etmeye devam ediyor.Rejimin tek taraflı ilan ettiği ateşkesten sonra bölgedeki saldırılar büyük ölçüde dururken, bölge halkı, rejimin son saldırılarda ilerlemesini işgal olarak niteleyerek protestolarını sürdürüyor.İdlib'de on binlerce sivil, kentin güneyinde rejim ve Rusya'nın geçen aylardaki yoğun saldırılarını protesto etmek için cuma namazından sonra yeniden sokağa döküldü.İdlib'in Cisir eş Şuğur, Eriha, Serakib, Maaretinuman, Keferteharim ve Sarmada ilçeleri, İdlib kent merkezi ile Atme köyü ile Halep kırsalındaki bazı yerleşimlerde toplanan göstericiler, rejim ve Rusya karşıtı sloganlar attı.Göstericiler, üzerinde "Devrim fikirdir, fikirler ölümsüzdür", "Barış ancak Esed'i alaşağı etmekle sağlanır", "İdlib'i bombalamayı bırakın" ve "İdlib'i kurtarın" yazılı Türkçe, Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı.Maaretinuman ilçesindeki protestoya katılanlardan Selma Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binlerce sivilin bombardımana maruz kalmasını ve onlarca yerleşimin Esed rejimi tarafından işgal edilmesini protesto etmek için bir araya geldiklerini söyledi.Abdurrahman, saldırıların son bulması gerektiğini belirterek, "Bu saldırılar devam ederse binlerce çocuk, kadın evsiz kalacak ve güvenli bir yer arayacak." diye konuştu.Eyleme katılan Um el Ahrar ise "Biz İdlib'in kadınları, dünyaya, bombardıman, yıkım, göç, saldırılar ve ölüm dursun diye ve özgürlük istediğimizin mesajını vermek için burada bir araya geldik." ifadelerini kullandı.Um el Ahrar, bu gösterilerin, her cuma günü Esed rejimini alaşağı edene kadar devam edeceğini belirtti.İdlib'deki durumEsed rejimi ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor.Rejimin karadan ilerleyişini sürdürmesi, sivil katliam ve göç dalgasının boyutlarının büyüyeceği endişesine yol açıyor.Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere bin 282 sivil öldü.İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaklaşık 4 milyon sivil barınıyor. Türkiye, halihazırda 3 milyon 600'den fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.