İdlib'deki yüz binlerce çocuk okula gidemiyor

Çocukları koruma örgütü Save the Children Suriye 'nin İdlib vilayetinde savaş nedeniyle okulların yaklaşık yarısının açık olmadığını duyurdu. Yüz binlerce çocuk gelecek yıl okula gidemeyecek.Çocukları koruma örgütü Save the Children Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde yüz binlerce çocuğun gelecek öğrenim döneminde okula gidemeyeceğini açıkladı. Eğitim kurumlarının yarısının tahrip olduğu ve faal durumdaki okulların okul çağındaki 650 bin çocuktan en fazla 300 binini alabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca ailelerin güvenlik gerekçesiyle çocuklarını okula göndermek yerine evde tuttuğu ifade edildi.Save the Children Suriye direktörü Sonia Khush ebeveynlerin öğretmenlerden okulları kapatmalarını istediğini söyledi. Khush "Binlerce çocuk açısından durumun bu kadar kötüleşmesine uluslararası toplum nasıl tahammül edebiliyor? Bu çocukların eğitim alamamasın nasıl olur da izin verebiliriz?" dedi.Save the Children'ın partner kuruluşlarından Hurras Network'e göre İdlib'deki 1193 okuldan sadece 653'i faal durumda. 353 okul tahrip oldu ya da terk edildi bunların sadece 87'sinin yakın zamanda tırmanan gerginlik nedeniyle bu hale geldiği belirtiliyor. Kurumun yaptığı araştırmaya göre 200'den fazla okul da sığınmacılara barınak olarak kullanıyor.Rusya ile Türkiye arasında Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan İdlib mutabakatı uyarınca bölgede gerginliği azaltma bölgeleri oluşturulmuştu. Mutabakat sonucunda Beşar Esad rejimi ateşkes uygulamayı kabul etmiş ve İdlib'e düzenleyeceği askeri operasyonu ertelemişti. Ancak Nisan sonundan bu yana Suriye ordusu Rus uçaklarının da desteğiyle İdlib'deki cihatçılara operasyonlar düzenliyor. İdlib'in büyük bir kesimi El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın kontrolünde bulunuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İdlib'in Şam rejimine bağlı güçlerin düzenlediği operasyon nedeniyle "yavaş yavaş yok olduğunu" söylemişti. ABD'nin de İdlib'e yönelik bombardımana başladığını söyleyen Erdoğan konuyla ilgili bu ay içinde de Rusya-Türkiye-İran olarak görüşeceklerini belirtmişti. Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin 16 Eylül'de Ankara'da üçlü zirvede Suriye konusunu ele almak üzere bir araya gelmesi planlanıyor.AFP, dpa/ EC, JD(c)