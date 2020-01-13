Haberler » Güncel » İdlib'den Afrin'e göç eden sivillere yardım - Haber

İdlib'den Afrin'e göç eden sivillere yardım

SURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejimi saldırılarından göç ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Afrin ilçesine yerleşen ailelere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yardım malzemesi dağıtıldı.

13.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:12İdlib'den Afrin'e göç eden sivillere yardım

SURİYE'nin kentinde, Esad rejimi saldırılarından göç ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı ilçesine yerleşen ailelere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yardım malzemesi dağıtıldı.

'nin İdlib kentinin güney kırsalına yönelik saldırılar nedeniyle 20 Aralık 2019'dan bu yana göç ederek, Afrin'e gelen 2 bin aileye, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından, gıda, hijyen paketi, sünger yatak, battaniye, soba ve yakacak gibi yardım malzemeleri verildi.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, savaş mağduru sivillerin ihtiyaçlarını gidermek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Tahiroğlu, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz Kasım ayı başından bu yana yaklaşık 400 bin insan göç etmek zorunda kaldı. Bunların büyük bir kısmı İdlib'in kuzeyine gelirken Afrin ile Azez ve çevresindeki bölgelere de sığınanlar oldu. Göç eden tüm mağdur ailelerin ihtiyaçlarını giderebilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Hala ihtiyaçları karşılanamayan çok sayıda aile bulunuyor. Bu nedenle tüm vicdan sahiplerini destekte bulunmaya davet ediyoruz."



Suriye, Afrin, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:08  Balıkçılar yeni yılda "hamsi" sevinci yaşıyor - Haber
17:07  Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı-3 (ADLİYE) - Haber
17:06  Havaya açılan ateş sonucu ölen kadının yakınları yasta - Haber
17:03  Başkan Gümrükçü'den Ali Rıza Koçer'e yönelik silahlı saldırıya sert tepki - Haber
17:01  Su kuşu sayım çalışmaları gerçekleştirildi - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13.01.2020 17:08:51