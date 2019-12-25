Haberler » Güncel » İdlib'den göç eden aileler çadırlara yerleştiriliyor - Haber

İdlib'den göç eden aileler çadırlara yerleştiriliyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalından göç eden aileler için Harbenuş bölgesinde 150 çadır kurulduğu bildirildi.

25.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:20 İdlib'den göç eden aileler çadırlara yerleştiriliyor
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, 'nin ilinin güney kırsalından göç eden aileler için Harbenuş bölgesinde 150 çadır kurulduğu bildirildi.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yazılı açıklamasında, göç yolundaki aileler için çadır kurduklarını belirtti.
Saldırılardan kaçarak Harbenuş bölgesine göç eden sivillerin barınması için kurulan çadırlara, ailelerin yerleştirildiğini anlatan Tosun, İdlib'e bağlı Maret Numan bölgesine yönelik saldırılar nedeniyle sivillerin Türkiye-Suriye sınır hattına doğru göç ettiğini kaydetti.
Tosun, göç eden aileler için çadır kurmaya devam edeceklerini söyledi.

Suriye, İdlib, İHH, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:50   Kocaeli'de hayvan hırısızlığı iddiası - Haber
15:50   İçişleri Bakanı Soylu, komiser yardımcıları mezuniyet töreninde konuştu Açıklaması - Haber
15:48   Sorun Dinlediler, Personelin Yeni Yılını Kutladılar - Haber
15:48   Yaşlı ve engelli kadının kimliği için seferber oldular - Haber
15:44   Büyükşehir ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:51:20