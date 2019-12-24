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İdlib'den göç eden Suriyeliler için çadır kuruldu

Rusya ve rejim güçlerinin havadan ve karadan çok şiddetli saldırılar düzenlediği İdlib'in güneyinden göç edenler Suriyeliler için kuzeyde çadır kuruldu.

24.12.2019 11:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:26 İdlib'den göç eden Suriyeliler için çadır kuruldu
ve rejim güçlerinin havadan ve karadan çok şiddetli saldırılar düzenlediği 'in güneyinden göç edenler Suriyeliler için kuzeyde çadır kuruldu.

İnsan Hak ve Hürriyetler (İHH) İnsani Yardım Vakfı, saldırı ve çatışmalar nedeniyle Suriye'nin İdlib ilinin güney kırsalından kuzeye doğru göç eden aileler için şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktaki bir alanda çadır kurdu. İdlib şehir merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Harbenuş bölgesinde kurulan 50 çadıra açıkta kalan aileler yerleştirildi.

Göç eden aileleri yerleştirmek amacıyla çadır kurulumlarının devam edeceği belirtildi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada İdlib'e bağlı Maaret el Numan bölgesine yönelik saldırılar nedeniyle sivillerin Türkiye-Suriye sınır hattına doğru göç ettiğini söyledi.

Tosun, aileler için gece saatlerinde çadır kurulumuna başladıklarını belirterek, "Harbenuş bölgesinde çadır kurulumlarına başladık. Gece geç saatlerde başlamış olduğumuz çalışma sonucu 50 çadırı kurarak açıkta kalan aileleri yerleştirdik. Çadır kurulumlarımız devam edecektir" dedi. - İDLİB

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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