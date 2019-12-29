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İdlib'den kaçan Suriyelilerin kış şartlarında yaşam mücadelesi

SURİYE'de, rejimin İdlib kenti ile kırsalına havadan ve karadan düzenlediği saldırılar nedeniyle evlerini bırakıp Türkiye sınırına yakın bölgelere gelerek yerleşen aileler, kışın ağır şartlarında yaşama tutunmaya çalışıyor.

29.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:42 İdlib'den kaçan Suriyelilerin kış şartlarında yaşam mücadelesi

SURİYE'de, rejimin  kenti ile kırsalına havadan ve karadan düzenlediği saldırılar nedeniyle evlerini bırakıp  sınırına yakın bölgelere gelerek yerleşen aileler, kışın ağır şartlarında yaşama tutunmaya çalışıyor.

Rejimin İdlib kenti ile kırsalına düzenlediği saldırılar nedeniyle evlerini geride bırakarak daha güvenli gördükleri Türkiye sınırı yakınlarına gelen aileler, kurdukları derme çatma çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelere, sürekli yenileri ekleniyor. Yeni gelenler, yoğunluk nedeniyle bölgede çadır kuracak ve yerleşecek alan bulma sıkıntısı yaşıyor.

YAKLAŞIK, 250 BİN İNSAN

Saldırılar nedeniyle özellikle Marat El Numan ve Serakib bölgesi boşaltılmış durumda. Türk Kızılayı Başkanı Kerem , İdlib ve bölgesinde yaptığı incelemenin ardından, yurda dönerken Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda açıklama yaptı. Kınık, iki yerleşim alanının da hayalet şehre dönüştüğünü söyledi. Köylerle beraber yaklaşık 250 bin insanın Türkiye'ye yakın bölgelere sığındığını belirten Kınık, "Bunlar ağırlıklı olarak camilere, okullara ve çadır kentlerdeki akrabaların yanlarına sığınmış durumdalar. Fakat halen açıklarda kalan, özellikle zeytin ağaçları altında çamurun içerisinde bekleyenler var" dedi.

HERŞEYE RAĞMEN ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Bölgeye yerleşen ailelerin bazılarının çocuklarının ayaklarında ayakkabı olmadığı görüldü. Çocukların her şeye karşın yüzleri gülerken, bölgede yaşayanlar, ihtiyaçları olan yardım malzemelerinin acil olarak ulaştırılmasını istiyor.



Türkiye, Kınık, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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