Haberler » Güncel » İdlib'den kaçarak kampa sığınan siviller çadır hastanesinde tedavi oluyor - Haber

İdlib'den kaçarak kampa sığınan siviller çadır hastanesinde tedavi oluyor

Esad rejimi ve Rus bombardımanından kaçarak İdlib'in kuzeyindeki Sarmada köyünde bulunan kampa sığınan sivillere sağlık hizmeti sağlandı.

09.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:51
Esad rejimi ve Rus bombardımanından kaçarak 'in kuzeyindeki Sarmada köyünde bulunan kampa sığınan sivillere sağlık hizmeti sağlandı. Tek tek muayene edilen siviller, kampa kurulan geçici çadır hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
'de Esad rejimi ve Rus bombardımanı devam ederken binlerce kişinin sınırına akını devam ediyor. İdlib'in batısından kaçan bazı siviller ise İdlib'in kuzeyinde bulunan kamplara sığındı. Kendi çabaları ile hayata tutunmaya çalışan siviller, İdlib'in kuzeyinde bulunan Sarmada köyündeki kampta yaşam mücadelesi veriyor.
Yaklaşık 3 ay önce Suriyeli bir yardım örgütü tarafından oluşturulan sağlık ekibi, düzenli olarak kampları ziyaret ederek sivillere sağlık hizmeti veriyor. Sağlık ekibi, gittikleri kamplarda çadır kurarak sivillerin ihtiyacına göre hizmet veriyor. Bu kez Sarmada köyünde bulunan kampı ziyaret eden ekipler, çocuklar ile yetişkinleri tek tek kontrol etti. Bir doktor, 2 hemşire, bir eczacı ve bir de ambulans şoföründen oluşan sağlık ekibi, kurdukları çadırda 50 ila 70 kişiye hizmet veriyor. Sivillere ücretsiz sağlık hizmeti veren ekip, çalışmalarına farklı kamplarda devam ediyor.
Hemşir Basim Yusuf, "Tıbbı çadır kurulması fikri, kaçan sivillerin ihtiyaçları karşılaşmak amacıyla ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi kamplar sağlık merkezlerden çok uzak. Özellikle son dönemlerde saldırıların yoğunlaşmasıyla sivillere yardım etmek için böyle bir çadır kurmaya karar verdik" dedi.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
İdlib'den kaçarak kampa sığınan siviller çadır hastanesinde tedavi oluyor

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:22  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber
13:22  İzmir'de yaban hayvanlarına yem desteği - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
13:21  İstanbul Havalimanı taksicileri de "Türkiye'nin Otomobili"ne talip - Haber
13:16  Vali Memiş'ten gazeteciler günü kutlaması - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:59  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
9.01.2020 13:27:47