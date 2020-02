İdlib'e 25 ton un, 300 adet bot ve mont gönderildi

Türkiye genelinde başlatılan "Bir çuval un da benden olsun" kampanyası kapsamında Bilecik 'te toplanan 25 ton un, dualarla Suriye 'nin İdlib bölgesine gönderildi.Suriye'nin İdlib bölgesinde, başta can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları yaşayan insanların acılarının hafifletilmesi ve acil insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, AFAD koordinasyonunda, Beşir Derneği Bilecik Temsilciliği organizasyonunda sivil toplum kuruluşları işbirliğinde bağış yoluyla toplanan 25 ton un, 300 adet bot ve montun bulunduğu tır, Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Bilal Şentürk'ün katılımıyla dualarla İdlib'e uğurlandı."Killi mevkiinde bin 500 ailelik bir kamp alanı oluşturuyoruz"Beşir Derneği Bilecik Temsilcisi Caner Özteke, 515 çuval unu İdlib'e gönderdiklerini belirterek, "İdlib, İgab bölgesi, Killi mevkiinde bin 500 ailelik bir kamp alanı oluşturuyoruz. Bir ailenin kamp alanına yerleşebilmesi ve asgari yaşam malzemeleri için 4000 TL gibi bir bütçe gerekiyor" dedi."Birlik ve kardeşliğimiz yaraları sarmaya yetecek kadar güçlüdür"Bilecik Valisi Bilal Şentürk, tarih boyunca millet olarak her zaman mazlumların yanında olduklarını bundan sonrada olacaklarını ifade ederek, "Birlik ve kardeşliğimiz hem kendi yaralarımızı hem de bütün mazlumların yaralarını sarmaya yetecek kadar güçlüdür. Önemli olan bu hissiyatı yaşamaktır. Ekmeğimizi paylaştığımız zaman soframızda aslında bir şeylerin eksilmediğini görürüz. Cumhurbaşkanlığımızın başlattığı kampanya ile sivil toplum örgütleriyle de işbirliği içerisinde AFAD ile de koordine edilerek hem kendi yaralarımızı hem yakın coğrafyamızdaki yaraları sarma noktasında güzel örnekler ortaya koyduk. Bilecikli hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Bilinçli olduktan sonra da bundan sonra da yine biz her türlü yardımı ihtiyaç duyulan noktaya gönderdiğimiz gibi yarın belki bizim ihtiyacımız olsa bize de göndereceklerini biliyoruz. Elimizde olanı paylaşmayı, en güzel davranış olarak görüyoruz ve hayata geçiriyoruz" dedi.Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Beşir Derneği Marmara Bölge Müdürü Suat Söğüt ile kampanyaya destek veren sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla 25 ton un, 300 adet bot ve montun bulunduğu tır, dualarla İdlib'e yolcu edildi. - BİLECİK