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İdlib'e 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Siirt İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Şubesince başlatılan "İdlib İçin Yolu İyilik Olsun" kampanyası kapsamında Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 4 tır yardım malzemesi gönderildi.

07.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:34
İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Siirt Şubesince başlatılan " İçin Yolu İyilik Olsun" kampanyası kapsamında Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 4 tır yardım malzemesi gönderildi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, konuşan İl Müftüsü Ahmet Altıok, Siirt'in, İdlib konusunda duyarlı davrandığını belirterek, "Büyük devletimizin, şanlı milletimizin her zaman mazlumun yanında olduğu gibi bugünlerde de İdlib'de çile ve sıkıntı çeken kardeşlerimize yönelik başlatılan kampanyası çerçevesinde 4 tırlık yardım topladık." dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Temsilcisi Ferhat Göztok da kampanya kapsamında Siirtli hayırseverlerden İdlibli mazlumlara yardım tırları gönderdiklerini söyledi.
Göztok, "Yardım tırlarımızın içinde un, giyim, ayakkabı, halı ve ısınma malzemeleri var. Siirtlilerin emanetini İdlibli kardeşlerimize bugün ulaştıracağız." diye konuştu.
Daha sonra 4 tır, dualarla uğurlandı.
İdlib'e 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Türkiye, Siirt, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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