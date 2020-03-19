Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››İdlib'e 50 araçlık askeri sevkiyat - Haberler

İdlib'e 50 araçlık askeri sevkiyat

İdlib'e 50 araçlık askeri sevkiyat Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz günlerde İdlip'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı yaklaşık 50 araçlık zırhlı araç konvoyu sınır hattına hareket etti İslahiye 106. Topçu Alayından çıkarak Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru hareket etti.

19.03.2020 23:31 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:34
İdlib 'e 50 araçlık askeri sevkiyat
GAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz günlerde İdlip 'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı yaklaşık 50 araçlık zırhlı araç konvoyu sınır hattına hareket etti
İslahiye 106. Topçu Alayından çıkarak Hatay 'da bulunan sınır birliklerine doğru hareket etti. Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz günlerde İdlip'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı zırhlı personel taşıyıcı, tank ve ZPT'den oluşan 50 'ye yakın askeri konvoy, İslahiye 106. Topçu Alayından çıkarak Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru hareket etti. Suriye'nin İdlip şehrine destek amaçlı Türkiye'nin değişikli illerinde bulunan birliklerden gönderilen ve İslahiye 106. Topçu Alayı'na konuşlanan askeri araçlar bu sabah toplu olarak geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'deki sınır birliklerine doğru hareket etti.
Sevkıyatın büyük olması ve konvoy çeşitli araçların olduğu dikkatlerden kaçmadı.
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
İdlib’e 50 araçlık askeri sevkiyat

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

İdlib'e 50 araçlık askeri sevkiyat
Etiketler : İslahiye, Hatay, İdlip, İdlib, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4’e, vaka sayısı 359’a yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için ’3 gün alkışlayalım’ çağrısı yaptı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Haberler
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading