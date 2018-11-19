İdlib'e Battaniye ve Sünger Yatak Yardımı

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:10



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:10

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda ve enkaz bölgelerinde yaşayan ailelere battaniye ve sünger yatak yardımı yapıldı.İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentindeki ailelere destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.İdlib'te Suriye'nin farklı şehirlerinden göç eden ailelerin de yaşadığını belirten Tahiroğlu, "Suriye'nin Şam, Halep, Hama, Humus, Dera ve Lazkiye kırsallarından yüz binlerce insan İdlib'e göç etmek zorunda kaldı. Yine bu yılın başında sadece Doğu Guta'dan 100 binin üzerinde insan İdlib'e geldi. İdlib'te 4 milyonu aşkın insan savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi konumunda" dedi.Kış mevsiminin yaklaşmasıyla İdlib'te hava şartlarının da kötüleşeceğini ve yaşamın zorlaşacağını aktaran Zeki Tahiroğlu, "Her yıl kış mevsiminde hava şartlarının kötüleşmesi sonucu insanlar çok zor günler geçiriyor. Yine havaların soğumasıyla salgın hastalıklarda artış yaşanıyor. Bu nedenle İdlib kentinin kırsalında kamplarda ve enkaz bölgelerinde yaşayan ailelere son 2 ay içerisinde 20 bin adet battaniye ve 5 bin adet sünger yatak dağıtımı yaptık. Elbette ihtiyaçlar artıyor. Bu nedenle İdlib'e yönelik yardım çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - HATAY