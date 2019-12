İdlib'e battaniye yardımı

Dünya Şehit Çocukları Vakfı, Suriye 'nin İdlib bölgesine 1500 battaniye gönderildi.Vakıf tarafından İdlib'e gönderilmek üzere temin edilen battaniyeler, Yayladağı sınırından Suriye'ye ulaştırıldı.Vakıf Başkanı İsmail Yıldırım, Esed rejimi ve müttefiklerinin saldırıları sonucu Türkiye sınırına çok sayıda ailenin geldiğini hatırlattı.Göçün devam ettiğine vurgu yapan Yıldırım, "Şu an bölgedeki hayat şartları çok kötü. Yağmur ve soğuk hava şartları daha da zorlaştırıyor. İnsanların kimisi kamyon kasalarında, kimisi bulduğu bir ağacın altında yaşam mücadelesi veriyor. Bu insanlara yardım eli uzatmak için buradayız. Şu an ilk etapta 1500 battaniye gönderdik. Zaman kaybetmeden çizme, branda, kıyafet ve soba da göndereceğiz." ifadelerini kullandı.Yıldırım, İdlib'e yönelik saldırıların bir an önce durmasını ve tüm insanlığın bölgeye yardım elini uzatmasını beklediklerini sözlerine ekledi.