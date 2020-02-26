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İdlib'e beton blok sevkiyatı

ANKARA'dan demiryolu ile gönderilen 12 vagon çelik beton bariyerleri taşıyan tren, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

26.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:17İdlib'e beton blok sevkiyatı
ANKARA'dan demiryolu ile gönderilen 12 vagon çelik beton bariyerleri taşıyan tren, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

'da hazırlanan 3,6 metre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığındaki 72 çelik beton bloğun yüklendiği 12 vagondan oluşan tren, İslahiye Garı'na ulaştı. Gar meydanında, vagonlardan vinçler ile TIR'lara aktarılan çelik beton bloklar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, Suriye'nin kentine gitti. Blokların, gözlem ve üs noktalarının güçlendirilmesinde kullanılacağı öğrenildi


- Gaziantep

Gaziantep, Ankara, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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