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İdlib'e çadır diye DEAŞ'a para topladı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "İdlib'e çadır kampanyası" adı altında DEAŞ terör örgütü üyeleri için para toplayan bir kişiyi gözaltına aldı.

10.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:15
İdlib'e çadır diye DEAŞ'a para topladı
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, " İdlib 'e çadır kampanyası" adı altında DEAŞ terör örgütü üyeleri için para toplayan bir kişiyi gözaltına aldı.
Sosyal yardımlaşma platformları ve internet üzerinden "İdlib'e çadır kampanyası" adı altında DEAŞ terör örgütüne Bursa'da finansal destek sağlayan H.K. jandarma tarafından teknik takibe alındı. Yıldırım ilçesinde ikamet eden H.K isimli şahsın topladığı paraları özel bir para gönderme sistemi üzerinden Suriye'de bulunan DEAŞ terör örgütü mensuplarına ulaştırdığı belirlendi. Şüpheli H.K. gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve üzerinde yapılan aramada, DEAŞ terör örgütünce kullanılan çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ile Suriye'ye gönderilmek üzere hazırlanan nakit para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler : Bursa, İdlib, Güncel

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