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İdlib'e 'ejder' sevkiyatı

İdlib'de "Bahar Kalkanı" harekatına destek için 'ejder' olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcı araçların sevkiyatı yapıldı.

11.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:26
İdlib 'de "Bahar Kalkanı" harekatına destek için 'ejder' olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcı araçların sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'de başlatılan "Bahar Kalkanı" harekatına destek amaçlı ejder adıyla bilinen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy Gaziantep 'in İslahiye ilçesinden geçerek Hatay istikametine gitti. Sevkiyatların devam etmesi bekleniyor.
(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)
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İdlib'e 'ejder' sevkiyatı

Kaynak: İHA

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İdlib'e 'ejder' sevkiyatı
Etiketler : Gaziantep, İdlib, TSK, Güncel

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