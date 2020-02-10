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İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 8 şehit verdiğimiz İdlib'de bulunan gözlem noktalarına gece saatlerinde askeri sevkiyat yapıldı.

10.02.2020 00:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 00:41

'deki çeşitli birliklerden yola çıkan ve aralarında füze rampası, tank, mühimmat ve paletli zırhlı personel taşıyıcıları da bulunan askeri araçlar, 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında gelen askeri araçlar gece saatlerinde 'te bulunan gözlem noktalarına sevk edildi.

KONVOY GÖZLEM NOKTASINA GÖNDERİLDİ

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen leopar tank, füze rampası, mühimmat ve paletli ZPT'lerin yer aldığı 60 askeri araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Burada askeri personel tarafından indirilen tank ve ZPT'ler, güvenlik önlemi gerekçesiyle İdlib'deki gözlem noktalarına gönderilmek üzere sınır birliklerine yönlendirildi. Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

İDLİB'E GÖNDERİLEN ARAÇ SAYISI BİNİ BULDU

Reuters ajansına konuşan üst düzey bir yetkili, haftasonu yüzlerce askeri aracın da İdlib'deki gözlem noktalarına sevk edilmesiyle bu ay bölgeye gönderilen takviye araçların sayısının yaklaşık 1000 olduğunu söyledi.

İdlibİdlib'e komando, ZPT, obüs ve mühimmat sevkıyatı yapıldı

İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı

Türkiye, Hatay, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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