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İdlib'e gıda ve kıyafet yardımı

Türk Kızılayı ve çeşitli derneklerce Suriye'nin İdlib bölgesine 7 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

11.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:50
İdlib'e gıda ve kıyafet yardımı
Türk Kızılayı ve çeşitli derneklerce Suriye 'nin İdlib bölgesine 7 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Türkiye'nin çeşitli illerinden toplanan, içerisinde 2 bin 500 kişilik kıyafet, 10 ton un ve kuru gıdanın bulunduğu yardımlar, Suriye'ye gönderilmek üzere Hatay'a geldi.
Yayladağı ve Reyhanlı sınırından Suriye'ye teslim edilen yardımların İdlib kırsalında çadırlarda kalan halka dağıtılacağı öğrenildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Türk Kızılayı, Suriye, İdlib, Güncel

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