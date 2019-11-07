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İdlib'e hava saldırıları sürüyor

Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 1 sivil yaşamını yitirdi.

07.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:26
Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 1 sivil yaşamını yitirdi.
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil ilçesi ile Keferruma beldesi, Kefer Secne, Serce ve Marrıthırme köylerine saldırdı.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırılarda Keferruma beldesinde bir sivil hayatını kaybetti.
Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Esed rejimi de gün içinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Şeyh Mustafa, Maarhatat ve Kebbine köylerine kara ve hava saldırısı düzenledi.
Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın dün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetmiş, 10'dan fazlası yaralanmıştı.
Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçaklarının son bir haftada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 20'yi geçti.
Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.
Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.
İdlib'e hava saldırıları sürüyor

Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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