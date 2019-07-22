İdlib'e hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 38'e yükseldi

İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Serakib
ilçesiHava saldırısı sonrası binalardan yükselen dumanHava saldırısının ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları Enkazların altından çıkarılan yaralı ve ölüler Yaralıların ambulansa taşınması Rusya ve Esed rejiminin İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ve Serakib
ilçesinde yer alan pazar yerlerine düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 38'e çıktı. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib
'in Marratinnuman ilçesindeki pazar yerine düzenlenen hava saldırısında ölen sivillerin sayısı 25'ten 31'e yükseldi.
Esed rejiminin de Serakib
ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği hava saldırılarında 7 sivil yaşamını yitirdi. Böylece gün içindeki hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.