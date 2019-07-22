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İdlib'e hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 38'e yükseldi

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Serakib ilçesi Hava saldırısı sonrası binalardan yükselen duman Hava saldırısının ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları Enkazların altından çıkarılan yaralı ve ölüler Yaralıların ambulansa taşınması Rusya ve Esed rejiminin...

22.07.2019 18:45
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Serakib ilçesi
Hava saldırısı sonrası binalardan yükselen duman
Hava saldırısının ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları
Enkazların altından çıkarılan yaralı ve ölüler
Yaralıların ambulansa taşınması Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ve Serakib ilçesinde yer alan pazar yerlerine düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 38'e çıktı.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib'in Marratinnuman ilçesindeki pazar yerine düzenlenen hava saldırısında ölen sivillerin sayısı 25'ten 31'e yükseldi.
Esed rejiminin de Serakib ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği hava saldırılarında 7 sivil yaşamını yitirdi. Böylece gün içindeki hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.İdlib'e hava saldırılarında ölen sivillerin sayısı 38'e yükseldi
Kaynak: AA
Serakib, İdlib, Güncel

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