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İdlib'e hava ve kara saldırıları sürüyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor.

18.10.2019 11:44İdlib'e hava ve kara saldırıları sürüyor
Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor. Rejimin topçu saldırısında iki sivil yaşamını yitirdi.
Esed rejimi, İdlib'in güneyinde Ebu Mekki, El Hiraki ve Halep'in batı kırsalında Urum el Kübra köylerine topçu saldırıları düzenledi. Urum el Kübra'da iki sivil yaşamını yitirdi.
Öte yandan askeri muhaliflerin gözlem evinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları İdlib'in Rekaya köyüne saldırdı.
Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.
Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bini aştı.

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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