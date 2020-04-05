Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İdlib'e kirpi sevkiyatı

İdlib'e kirpi sevkiyatı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi sürüyor.

05.04.2020 20:03 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:04
İdlib 'e kirpi sevkiyatı
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi sürüyor.
Kirpi olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinden geçti.
Sevk edilen kirpilerin Suriye bölgesinde devam eden "Bahar Kalkanı" harekatına destek amaçlı gönderildiği öğrenildi.
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
İdlib’e kirpi sevkiyatı

Kaynak: İHA

Etiketler: İdlib, Hatay, TSK, Genel

Haberin Videosu :

İdlib'e kirpi sevkiyatı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››İdlib'e kirpi sevkiyatı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

20:58: Yatırıldığı sedyeden defalarca kalkan yaralı sürücü güçlükle ikna edildi - Haberler 20:57: ABD'den Irak'a "stratejik müzakere" hamlesi - Haberler 20:51: ePttAVM Ücretsiz Maske Dağıtımına Başlıyor! - Haberler 20:51: Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 574 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi! - Haberler 20:46: Aküsü patlayan kamyonet alev aldı - Haberler 19:44: Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti - Haberler 19:43: PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor 19:07: Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor - Haberler 18:54: Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı - Haberler 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı 17:22: İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı - Haberler 17:07: Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü - Haberler