Haberler » Güncel » İdlib'e saldırılar sürüyor - Haber

İdlib'e saldırılar sürüyor

Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere hava ve kara saldırıları sürüyor.

11.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:32İdlib'e saldırılar sürüyor
'de Esed rejimi ve 'nın, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere hava ve kara saldırıları sürüyor. Saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti.
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Keferruma beldesi, Marrıthırme, Cibala, Şeyh Mustafa köylerine hava saldırısı düzenledi.
Esed rejimi de sabah saatlerinden bu yana, İdlib'in güney kırsalındaki Keferruma beldesi ile Bsakla ve Marrıthırme köylerine top, roket ve havan gibi karadan karaya silahlarla saldırdı.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Esed rejiminin İdlib'in Keferruma beldesi ile Bsakla köylerindeki saldırılarında biri çocuk toplam iki sivil yaşamını yitirdi.
Saldırıdan kaçan siviller tarlalara sığınıyor.
Geçen ay sivil yerleşimlere saldırılarda 75 sivil ölmüştü
Sivil Savunmanın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.
Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.
Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda bir milyonu aştı.

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:47 Bakan Selçuk, Sinop'ta fidan dikti
17:47 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
17:42 Hizan'da fidan dikimi
17:42 Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
17:46 YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
17:26 Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı
16:50 Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Göksel Kaya, üniforma giyerek ata bindi
16:39 İstanbul'da suya yüzde 20 zam yapılacak
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 17:48:10