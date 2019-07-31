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İdlib'e saldırılarda 3 ayda 781 sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne son 3 ayda düzenlediği yoğun saldırılarda 781 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

31.07.2019 11:49 İdlib'e saldırılarda 3 ayda 781 sivil öldü
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne son 3 ayda düzenlediği yoğun saldırılarda 781 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
SNHR'nin yayımladığı raporda, Esed rejimi ve Rusya'nın, 26 Nisan-27 Temmuz'da İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava ve kara saldırılarında 140'ı kadın, 208'i çocuk 781 sivilin öldüğü belirtildi.
Rejim güçlerinin saldırılarında 115'i kadın, 170'i çocuk olmak üzere 625 sivil hayatını kaybederken, Rusya'nın saldırılarında da 25'i kadın, 38'i çocuk 156 sivil yaşamını yitirdi.
3 ayda 33 "katliam"
SNHR, bir saldırıda en az 5 kişinin aynı anda hayatını kaybetmesini "katliam" olarak tanımlıyor. Ağ, rejim ve Rusya'nın 3 aylık dönemde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 33 katliam gerçekleştirdiğini kaydetti.
Bu saldırılarda 58'i kadın, 85'i çocuk 271 sivilin can verdiği ifade edildi.

Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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