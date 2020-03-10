İdlib'e yardım malzemesi gönderildi
Kırşehir'den, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
10.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:26
Kırşehir 'den, Suriye 'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Yeni Dünya Vakfı Kırşehir Şubesi'nin organizasyonunda, il genelinde yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyaya yapılan katkı çerçevesinde toplanan bin torba un 2 tıra yüklendi.
Tırlar, eski sanayi kavşağında düzenlenen törenin ardından Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.
Törende konuşan Yeni Dünya Vakfı Kırşehir Şubesi Temsil Heyeti Başkanı Ali Kaygısız, İdlib'de zor durumda olan insanlara yardımcı olmak için kampanya düzenlediklerini söyledi.
Bu kampanyaya Kırşehir halkının büyük destek verdiğini ifade eden Kaygısız, toplanan bin torba unun, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını dile getirdi.
Yardımda bulunan herkese teşekkür eden Kaygısız, "İslam kardeşliği bizim için çok önemlidir. İdlib'de zor durumda olan kardeşlerimizin bize ihtiyacı var. O yüzden biz de böyle bir yardımda bulunalım istedik." dedi.
Yeni Dünya Vakfı Kırşehir Şubesi'nin organizasyonunda, il genelinde yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyaya yapılan katkı çerçevesinde toplanan bin torba un 2 tıra yüklendi.
Tırlar, eski sanayi kavşağında düzenlenen törenin ardından Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.
Törende konuşan Yeni Dünya Vakfı Kırşehir Şubesi Temsil Heyeti Başkanı Ali Kaygısız, İdlib'de zor durumda olan insanlara yardımcı olmak için kampanya düzenlediklerini söyledi.
Bu kampanyaya Kırşehir halkının büyük destek verdiğini ifade eden Kaygısız, toplanan bin torba unun, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını dile getirdi.
Yardımda bulunan herkese teşekkür eden Kaygısız, "İslam kardeşliği bizim için çok önemlidir. İdlib'de zor durumda olan kardeşlerimizin bize ihtiyacı var. O yüzden biz de böyle bir yardımda bulunalım istedik." dedi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İdlib'e yardım malzemesi gönderildi
Manşet
Haberler
Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi
Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Güncel
Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar