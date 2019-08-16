Haberler» Güncel» Haber

İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında, en az 2 sivil yaşamını yitirdi, 23 sivil yaralandı.

16.08.2019 19:21
İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında, en az 2 sivil yaşamını yitirdi, 23 sivil yaralandı.
Rejim ve destekçilerinin, Han Şeyhun ve Eriha ilçeleri, Bıdama beldesi, Marrıthırme, Hiş, Rekaya ve Gadfa köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ve Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne, kara ve hava saldırıları sürüyor.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava saldırıları sonucu Eriha ilçesinde 1, Hiş köyünde 1 olmak üzere toplam 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 23 sivilin yaralandığını söyledi.
Muhaliflere ait uçak gözlemevi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları da, Lazkiye'nin Kebine, İdlib'in Teri, Secne ve Rekaya köylerine saldırı düzenledi.
İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor

Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:17   Ankara-Konya kara yolunda kaza: 5 yaralı
20:17   EXPO 2016 Antalya'nın düğün salonu olduğu iddiası
20:15   44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş
20:11   Sudan sokaklarından Türkiye'ye "hayır dua"
20:09   Hanımağaların ağalık yarışı
20:09   Yaralı atmaca tedavi edilecek
20:09   Ankara-Konya kara yolunda kaza: 5 yaralı