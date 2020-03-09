İdlib Gazisi baba evine geldi
İdlib Gazisi baba evine geldi İdlib'te yürütülen harekatta Gazi olan Gemerekli Uzman Çavuş Onur Arı Gemerek'te bulunan evine geldi.
09.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:20
İdlib Gazisi baba evine geldi
SİVAS - İdlib'te yürütülen harekatta Gazi olan Gemerekli Uzman Çavuş Onur Arı Gemerek'te bulunan evine geldi. İdlib'te yürütülen harekat sırasında rejin unsurlarının düzenledikleri bir saldırısı sonucu 9 asker yaralanmış 1 askerde şehit olmuştu. Yaralılar arasında bulunan Uzman Çavuş Onur Arı baba evine geldi. Yaralı Arı'yı, baba evinde; Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, Gemerek İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Acar, Gemerek Polis Merkezi Amir Vekili Hüseyin Baba Gazi Osman Paşa Mahalle Muhtarı Öcal Durmuş ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Cengiz Nayman, İdlib'te kahramanca mücadele eden Uzman Çavuş Onur Arı'ya teşekkür ederek biran önce sağlığına kavuşmasını diledi.
SİVAS - İdlib'te yürütülen harekatta Gazi olan Gemerekli Uzman Çavuş Onur Arı Gemerek'te bulunan evine geldi. İdlib'te yürütülen harekat sırasında rejin unsurlarının düzenledikleri bir saldırısı sonucu 9 asker yaralanmış 1 askerde şehit olmuştu. Yaralılar arasında bulunan Uzman Çavuş Onur Arı baba evine geldi. Yaralı Arı'yı, baba evinde; Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, Gemerek İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Acar, Gemerek Polis Merkezi Amir Vekili Hüseyin Baba Gazi Osman Paşa Mahalle Muhtarı Öcal Durmuş ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Cengiz Nayman, İdlib'te kahramanca mücadele eden Uzman Çavuş Onur Arı'ya teşekkür ederek biran önce sağlığına kavuşmasını diledi.
Kaynak: İHA
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