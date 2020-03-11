İdlib Gazisi Gökhan Koçpınar: "Biz yine her zaman hazırız"
İdlib Gazisi Gökhan Koçpınar: "Biz yine her zaman hazırız" Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerlerin cenazesini almak için olay yerine giderken gerçekleştirilen ikinci hava saldırısında yaralanarak gazi olan Aksaraylı Uzman Çavuş Gökhan...
11.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:02
İdlib Gazisi Gökhan Koçpınar: "Biz yine her zaman hazırız"
AKSARAY - Suriye 'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerlerin cenazesini almak için olay yerine giderken gerçekleştirilen ikinci hava saldırısında yaralanarak gazi olan Aksaraylı Uzman Çavuş Gökhan Koçpınar, "Vatanımız, milletimiz var olsun. Biz yine her zaman hazırız" dedi. Suriye rejimi tarafından 2 Mart tarihinde İdlip bölgesine gerçekleştirilen hava saldırısında 2 asker şehit olmuş, 5 askerde yaralanmıştı. Saldırıda şehit düşen 2 askerin cenazesini almak için olay yerine giden ve gerçekleştirilen ikinci bir hava saldırısında yaralanarak gazi olan Aksaraylı Uzman Çavuş Gökhan Koçpınar'ın (30), Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor. İstanbul 47. Komando Tugay Komutanlığında görevliyken gönüllü olarak Suriye'nin İdlip Bölgesine giden 8 yıllık Uzman Çavuş Gökhan Koçpınar, tedavi gördüğü hastanede yaptığı açıklamada, "Çok şükür yani, anlatılacak bir şey yok. Buna şükür. Devletimiz milletimiz var olsun. Sadece hava saldırısında oldu olay. Kalçam ve bacağımdan yaralandım. Vatanımız, milletimiz var olsun. Biz yine her zaman hazırız. Çok şükür buna" dedi.
AKSARAY - Suriye 'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerlerin cenazesini almak için olay yerine giderken gerçekleştirilen ikinci hava saldırısında yaralanarak gazi olan Aksaraylı Uzman Çavuş Gökhan Koçpınar, "Vatanımız, milletimiz var olsun. Biz yine her zaman hazırız" dedi. Suriye rejimi tarafından 2 Mart tarihinde İdlip bölgesine gerçekleştirilen hava saldırısında 2 asker şehit olmuş, 5 askerde yaralanmıştı. Saldırıda şehit düşen 2 askerin cenazesini almak için olay yerine giden ve gerçekleştirilen ikinci bir hava saldırısında yaralanarak gazi olan Aksaraylı Uzman Çavuş Gökhan Koçpınar'ın (30), Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor. İstanbul 47. Komando Tugay Komutanlığında görevliyken gönüllü olarak Suriye'nin İdlip Bölgesine giden 8 yıllık Uzman Çavuş Gökhan Koçpınar, tedavi gördüğü hastanede yaptığı açıklamada, "Çok şükür yani, anlatılacak bir şey yok. Buna şükür. Devletimiz milletimiz var olsun. Sadece hava saldırısında oldu olay. Kalçam ve bacağımdan yaralandım. Vatanımız, milletimiz var olsun. Biz yine her zaman hazırız. Çok şükür buna" dedi.
Kaynak: İHA
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