İdlib gazisi Uzman Çavuş Ertemiz'den duygusal paylaşım

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, sosyal medya hesabından şehit olan arkadaşlarının fotoğraflarını, "Onların arkasından ağlamayın, hainleri güldürmeyin" mesajıyla paylaştı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 65'inci Mekanize Piyade Tugayı emrinde olan ve 7 aydır Suriye'de görev yapan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında sağ bacağından yaralandı. Hatay'a getirilerek tedavi edilen Ertemiz, taburcu olup memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine döndü.

Ayağında kırıklar bulunan Ertemiz, sosyal medya hesabından aynı saldırıda şehit olan arkadaşlarının fotoğraflarını paylaştı. Ertemiz, fotoğrafların altına, "Onların arkasından ağlamayın, hainleri güldürmeyin" notuyla şu mesajı yazdı:

"Bu fotoğrafta gördükleriniz benim ailem, omuz omuza tüm mücadelelere vatanımızın, milletimizin bekası ve güvenliği için canımızdan bile vazgeçtiğimiz koç yiğitler. 3 yıl boyunca birer aile olduğumuz, birbirimize kenetlendiğimiz 33 tane yiğit. Bugün onlar vatanımız için şehit oldular sessizce. Şimdilik belki ayrıldık, ama cennette kavuşacağız. Onların arkasından ağlamayın, hainleri güldürmeyin. Ordumuz güçlü bir ordudur. Bu vatan, Çanakkale, daha ağzı süt kokan dedelerimizle kazanıldı ve aynı mücadelemiz devam ediyor. Üzülme zamanı değil, birlik beraberlik olma zamanıdır. Vatan sağ olsun."

'BİRLİĞİME KATILMAK İSTİYORUM'

DHA muhabirine tedavisinin sürdüğünü ancak sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden gazi Ertemiz, kendisini ziyarete gelenlere teşekkür ederek, "Allah bana gazilik nasip etti. Bugün yine deseler ki operasyon var. Bu şekilde bile giderim. Benim de isteğim, bu durumu atlatıp bir an önce birliğime katılmak" dedi.