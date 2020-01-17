Haberler » Güncel » İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi (1) - Haber

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi (1)

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları yüzünden son 2 günde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi.

17.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:48
'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Halep'in Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları yüzünden son 2 günde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi.
Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Rusya'nın da hava desteği verdiği saldırılar sonucu Han Asal, Kefer Naha ve Ayn Cara yerleşimlerinden göç başladı.
Saldırılar sonucunda, son 2 günde 2 bin 386 aileden oluşan 12 bin 884 sivil, evsiz kaldı.
Yerinden edilen sivillerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattı yakınındaki bölgelere sığınırken, bir kısmı da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine gidiyor.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi (1)

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:06  Hafter, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü
20:04  İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 4 terörist savaşçı sınır dışı edildi.
20:04  EGM'nin Siber Operasyon Merkezi açıldı
20:03  Irak'ın kuzeyinde şehit olan Altınayak'ın ailesine acı haber ulaştı
20:02  FLAŞ
17.01.2020 20:08:28