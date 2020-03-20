Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İdlib halkından Türk askerlerine destek - Haberler

İdlib halkından Türk askerlerine destek

İdlib'de halk, TSK konvoyuna yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası Türk askerlerine destek gösterisi düzenledi.

20.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:51
İdlib 'de halk, TSK konvoyuna yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası Türk askerlerine destek gösterisi düzenledi.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Türk askerlerine yönelik bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu İdlib halkı, M4 karayolunda devriye yapan Türk askerlerine destek gösterisi düzenledi. Siviller, Türk askerlerine slogan ve şarkılarla destek verdi.
(İHA)
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
İdlib halkından Türk askerlerine destek

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

İdlib halkından Türk askerlerine destek
Etiketler : İdlib, TSK, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca’nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca'nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı Haberler
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı
DSÖ, ’Bu bir umut’ deyip virüsle ilgili sevindiren haberi verdi Haberler
DSÖ, "Bu bir umut" deyip virüsle ilgili sevindiren haberi verdi
KKTC’de Kovid-19 tedavisi gören hastalar sağlığına kavuştu Haberler
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören hastalar sağlığına kavuştu
Osman Kavala’ya ’anayasayı ihlal’ suçlamasından tahliye kararı verildi Haberler
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
İngiltere’den koronavirüs önlemi: Hepsi kapatıldı Haberler
İngiltere'den koronavirüs önlemi: Hepsi kapatıldı
Türkiye’de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu
İtalya’da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

Adana, Osmaniye ve Mersin'de sağlık çalışanları alkışlandı - Haber Kayseri'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri Pandemi hastanesi ilan edildi - Haber Ankara'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber İSTANBUL POLİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK İÇİN SİREN ÇALDI - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı - Haber Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Haber KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu - Haber Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi - Haberler İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak - Haber Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading