İdlib halkının yardımına Türkiye yetişti

Gaziantep'te rejimin saldırılarından kaçan ve Türkiye sınırına göç eden İdlib halkının yardımına sivil toplum kuruluşları yetişti. Çadır kentte zor koşullarda yaşayan Suriyelilerden küçük Ömer'in endişeli bakışları ise ekiplerin çektiği fotoğraf karesine yansıdı.Rejimin saldırılarından kaçan İdlib halkı, Türkiye sınırındaki El Bab ve Çobanbey çevresinde zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Çadırlarda ve konteyner kentlerde kalan ve yiyecek bulmakta bile zorlanan İdliblilerin yardımına Türk sivil toplum kuruluşları yetişti. Bölgede bulunan sivil toplum örgütlerinden İMKANDER tarafından yaklaşık 25 gündür El Bab ve Çobanbey ile çevresinde, kamp yada çadırlarda yaşayan yaklaşık 2500 kişiye her gün sıcak yemek dağıtımı yapıyor.100 koyun kesildiİdliblilere desteklerini sürdüren İMKANDER'in Gaziantep Şubesi Başkanı Said Gökdere, Suriyeliler için 100 koyun kesilerek, etinin dağıtıldığını da kaydetti. Gökdere, "Türkiye'den yardımsever insanların desteği buradaki Suriyeli ve özellikle İdlibli mazlumlara desteğimizi sürdürüyoruz. Tüm yardımları buradaki Suriyelilere ulaştırıyoruz. Buradaki insanlar gerçekten çok mağdur, bütün herkese, yardım severleri bu insanlar için destek olmaya bekliyoruz" diye konuştu.Umut Türkiyeİdlib halkının siyasi ve askeri alanda olduğu gibi insani yardım konusunda da umudu Türkiye oldu. Çadırlarında ürkek ve umutlu bakışlarla yardımları bekleyen İdlib halkı Türk sivil toplum kuruluşlarını görünce yüzü gülüyor. Soğuk havalar nedeniyle bulunduğu çadırlardan çıkamayan çocuklar, çadır bezlerini aralayarak, gelenlerin kim olduğunu bakıyor. Ömer ismindeki bir Suriyeli çocuğun çadır bezini aralayarak endişeli gözlerle baktığı o an ise yardıma giden ekiplerin çektiği fotoğraf karesine yansıdı. Kendisini fotoğraflayanın Türk olduğunu anladıktan sonra gülümseyen Küçük Ömer, yapılan yardımların ardından ekiplere teşekkür etti. - İDLİB