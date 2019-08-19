İdlib - Han Şeyhun'a yönelik askeri operasyon düzenleyen Suriye, Türkiye'yi silahlı muhaliflere ve...

Suriye ordusunun İdlib vilayetinin güneyindeki Han Şeyhun yerleşim yerine yönelik askeri operasyonları yoğunlaşırken, Suriye devlet haber ajansı SANA, Şam yönetiminin Türkiye'yi bölgeye silah ve cephane taşımakla suçladığını bildirdi.

Suriyeli muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, Suriye'nin kuzeyinde Rusya'nın "asker, zırhlı araç ve ekipman taşıyan" Türk konvoyunun yakınında hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP ise, Türkiye'ye ait askeri konvoyun Maaret el Numan'dan geçtiği sırada çekilen fotoğraflar paylaştı. Konvoyun, Han Şeyhun'a ilerlediğinin bildirildiği bilgisi yer aldı.

Bir Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi SANA'ya yaptığı yazılı açıklamada, "Cephane, silah ve ekipman yüklü Türk araçları, Pazartesi sabahı Türkiye-Suriye sınırını geçerek, Han Şeyhun'daki yenilen Nusra Cephesi teröristlerine, ki BM Güvenlik Konseyi'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor, yardım etmek için Sarakip şehrine girdiler. Bu, Türk rejiminin terör gruplarına sınırsız desteğini bir kez daha teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

Aynı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile uluslararası hukuku ihlal ettiği savunuldu.

Açıklamada, "Türk rejiminin bu saldırgan tavrının Suriye ordusunu Han Şeyhun ya da diğer bölgelerdeki teröristlerin peşine düşme kararlılığından vazgeçirmeyeceği" vurgulandı.

Rusya'nın hava desteğiyle son bir haftadır çoğunluğu silahlı muhaliflerin elinde olan İdlib eyaletindeki Han Şeyhun kasabasına ilerleyen Suriye rejim güçlerinin, kasabanın dışına vardığı bildiriliyor.

Hafta sonu, hükümet güçleriyle cihatçı muhalifler arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Türkiye ve Rusya arasında geçen yıl Soçi kentinde imzalanan İdlib mutabakatı kapsamında, eyalette yaşayanların topyekün bir savaştan korunması öngörülüyordu. Ancak İdlib mutabakatı tamemen uygulanamadı.

Han Şeyhun, Halep-Şam otoyolu üzerindeki stratejik bir noktada yer alıyor. Suriye ordusu kasabayı ele geçirerek Halep - Şam ikmal hattını oluşturmayı hedefliyor.

Rusya hava saldırısı düzenledi

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin kuzeyinde Rusya'nın Türk konvoyunun yakınında hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Gözlemevi'ne göre, Maaret el Numan kenti yakınlarında ve Halep-Şam otoyolu üzerinde gerçekleşen saldırıda, Türkiye yanlısı silahlı muhalifler hayatını kaybetti.

Gözlemevi, saldırıyla birlikte konvoyun güneydeki Hama eyaletine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu öne sürdü.

Gözlemevi daha erken saatlerde, asker ve ekipman taşıyan 25 araç ve kamyon ile 6 tank ve 7 zırhlı araçtan oluşan, "büyük" bir Türk konvoyunun Bab el Hava sınır kapısından Suriye'ye girdiğini duyurmuştu.

Türk hükümetinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Gözlemevi, Maaret el Numan kentinin 20 kilometre güneyinde yer alan Han Şeyhun kasabası çevresinde Pazar günü yoğun çatışmalar yaşandığını ve her iki taraftan toplamda yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

TSK'ya ait gözlem noktası

Han Şeyhun'un yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Morik ilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir gözlem noktası bulunuyor.

Anadolu Ajansı muhaliflerin, saldırıların genişlemesi durumunda Morik'teki gözlem noktasının kuşatma tehlikesine gireceğini değerlendirdiklerini bildirdi.