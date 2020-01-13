Haberler » Güncel » İdlib için 'Her İlmek Bir Yürek' kampanyası - Haber

İdlib için "Her İlmek Bir Yürek" kampanyası

Suriye'nin İdlib şehrinde ihtiyaç sahibi çocuk ve bebekler için "Her İlmek Bir Yürek" kampanyası başlatıldı.

13.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:59İdlib için
'nin şehrinde ihtiyaç sahibi çocuk ve bebekler için "Her İlmek Bir Yürek" kampanyası başlatıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şubesi ile Malatya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından organize edilen "Her İlmek Bir Yürek" kampanyası çerçevesinde kadınlar, bölge halkı için el işi örgü yapacak. Yapılacak el işleri, Suriye'nin İdlib şehrindeki ihtiyaç sahibi çocuk ve bebeklere gönderilecek. Proje kapsamında atkı, bere, yelek, hırka ve bebek battaniyesi gibi el işleri yapılacak. Kadınların kampanya çerçevesinde yapacakları el işleri, 6 Şubat 2020 tarihine kadar Beş Konaklar'daki Malatya il Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'ne teslim edilecek. - MALATYA

Malatya, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:34  Öksüz ve Sekmen'e Türkiye Azerbaycan dostluğuna katkıları nedeniyle madalya verildi - Haber
18:34  Giresun'da kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı - Haber
18:34  Hesap kavgasında müşterisini öldüren restoran sahibi tutuklandı - Haber
18:32  İngiltere'den Nepal'e yürüyen gezgin, Gemlik'te mola verdi - Haber
18:31  MSB: Resulayn'da kiliseye insani yardım yapıldı - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
13.01.2020 18:36:38