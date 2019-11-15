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İdlib'in güneyinde hava saldırısı 7 ölü, 10 yaralı

İdlib'in güneyinde hava saldırısı 7 ölü, 10 yaralıSuriye, (DHA)- Suriye'de Esed rejimi ve Rusya, İdlib'in güneyinde hava saldırılarına devam etti.

15.11.2019 18:23 | Son Güncelleme: 15.11.2019 18:27
'in güneyinde hava saldırısı 7 ölü, 10 yaralı
Suriye, (DHA)- Suriye'de Esed rejimi ve , İdlib'in güneyinde hava saldırılarına devam etti. Gün içerisinde yapılan saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'in güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında HTŞ pozisyonları ve bazı yerleşim yerleri hedef alındı. Gün içerisinde düzenlenen saldırılarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Rusların İdlib'in güney bölgelerinde yer alan Al-Bara, Hizareen, Hass, Keferrruma; Esed rejiminin ise Merc Ed Dahır ve İştabrak köylerine saldırılar düzenlediği bildirildi.
İdlib'in güneyinde hava saldırısı 7 ölü, 10 yaralı

Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA


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