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İdlib'in güneyinden göç edenler için çadır kuruluyor

SURİYE'de rejim ve Rusya tarafından yapılan hava saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere gelen siviller için, İHH İnsani Yardım Vakfı'nca çadır kurulmaya başlandı.

24.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:47 İdlib'in güneyinden göç edenler için çadır kuruluyor

SURİYE'de rejim ve Rusya tarafından yapılan hava saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere gelen siviller için, İHH İnsani Yardım Vakfı'nca çadır kurulmaya başlandı.

'nin ilinin güney kırsalından saldırı ve çatışmalar nedeniyle kuzeye doğru göç eden aileler için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından İdlib şehir merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Harbenuş bölgesinde çadır kurulumu başladı. Gece geç saatlerde çadır kuran İHH ekipleri, kurulumu tamamlanan 50 çadıra açıkta kalan aileleri yerleştirdi.İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib'e bağlı Maaret el Numan bölgesine yönelik saldırılar nedeniyle sivillerin Türkiye-Suriye sınır hattına doğru göç ettiğini söyledi. Tosun, aileler için gece saatlerinde çadır kurulumuna başladıklarını belirterek, "İdlib şehir merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Harbenuş bölgesinde çadır kurulumlarına başladık.  50 çadırı kurarak açıkta kalan aileleri yerleştirdik. Çadır kurulumlarımız devam edecektir"dedi. İHH, İdlib'in güneyinden göç eden aileler için 20 bin adet acil yardım paketi hazırlamış ve dağıtmıştı.



Suriye, İdlib, İHH, Güncel

Kaynak: DHA

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