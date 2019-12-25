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İdlib'in güneyinden göç edenlere 150 çadır

SURİYE'de rejim karşıtı siviller ve muhalif askerlerin son kalesi konumundaki İdlib kentinin güney kırsalına yapılan bombardımanlardan kaçanlar için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca 150 çadır kuruldu.

25.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:45 İdlib'in güneyinden göç edenlere 150 çadır

SURİYE'de rejim karşıtı siviller ve muhalif askerlerin son kalesi konumundaki kentinin güney kırsalına yapılan bombardımanlardan kaçanlar için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca 150 çadır kuruldu. Kurulumu tamamlanan çadırlara, sığınacak yer bulamayan aileler yerleştirildi.

'nin İdlib kentinin güney kırsalından saldırı ve çatışmalar nedeniyle kuzeye doğru göç eden aileler için İHH İnsani Yardım Vakfı'nca şehir merkezine 15 kilometre mesafedeki Harbenuş bölgesinde 150 çadır kuruldu. Kurulumu tamamlanan 150 çadıra sığınacak bir yer bulamayıp açıkta kalan aileler yerleştirildi. 

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, mağdur olan aileleri yerleştirmek amacıyla çadır kurulumlarının devam edeceği bilgisini verdi. İdlib'e bağlı Maaret el Numan bölgesine yönelik saldırılar nedeniyle sivillerin Türkiye- Suriye sınır hattına doğru göç ettiğini belirten Tosun, "İdlib şehir merkezine 15 kilometrede bulunan Harbenuş bölgesine 150 adet çadır kurduk. Kurmuş olduğumuz çadırlara açıkta kalanları yerleştirdik. Göç eden ailelere yönelik çadır kurulumlarımız devam edecektir" dedi.

Öte yandan, İHH, İdlib'in güneyinden göç eden aileler için yardım çağrısında bulundu.



Suriye, İdlib, İHH, Güncel

Kaynak: DHA

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