Haberler » Güncel » İdlib kırsalına insani yardım - Haber

İdlib kırsalına insani yardım

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde çadırlarda yaşayan sivillere 9 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

24.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:15İdlib kırsalına insani yardım
'nin kentinin kuzeyinde çadırlarda yaşayan sivillere 9 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türk Kızılayı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan yardım malzemeleri 9 tır ile 'ın Yayladağı ilçesine getirildi.

Tırların içerisinde bulunan ekmek, battaniye, un, kıyafet, kuru gıda ve yaşam malzemeleri, Hatay'ın Yayladağı ilçesinden İdlib'e gönderilmek üzere sınır bölgesinden geçiş yaptı.

Yardımların Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan ve çadırlarda yaşam süren Suriye halkına ulaştırıldığı öğrenildi. - HATAY

Suriye, Hatay, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
14:13  Firavun faresi nedir? Firavun faresi ısırığı sonuçları?
24.02.2020 16:57:55