Haberler » Güncel » İdlib'liler ellerinde türk bayraklarıyla sokağa döküldü - Haber

İdlib'liler ellerinde türk bayraklarıyla sokağa döküldü

İdlib'liler ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldüHasan DÖNMEZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/İDLİB (Suriye), (DHA)- İDLİB'liler, Suriye rejiminin bulunduğu noktaların vurulmasını ve muhaliflerin bölgedeki rejim unsurlarına karadan operasyonunu ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara inerek kutladı.

20.02.2020 22:33 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:38
'liler ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldü
Hasan DÖNMEZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/İDLİB ( ), (DHA)- İDLİB'liler, Suriye rejiminin bulunduğu noktaların vurulmasını ve muhaliflerin bölgedeki rejim unsurlarına karadan operasyonunu ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara inerek kutladı. Rejim aleyhine slogan atan yaklaşık 500 kişi, araç konvoyu oluşturup şehir turu attı.
İdlib'de saat kulesi meydanında toplanan yaklaşık 500 kişi, bugün Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab Köyü'ndeki rejim güçlerine düzenlenen operasyonu kutladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla rejim aleyhine sloganlar atan grup, Türkiye'ye ise övgüler yağdırdı. Toplanan kalabalık Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu attı.
İdlib'liler ellerinde türk bayraklarıyla sokağa döküldü

Suriye, İdlib, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 23:57:17