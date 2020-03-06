İdlib Mutabakatı nedir? İdlib Mutabakatı maddeleri nelerdir? İdlib Ateşkesi ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşme sonrası İdlib Mutabakatı üzerinde uzlaşılmaya varıldı. İdlib Mutabakatı'nın detaylarını liderler kamuoyuna açıklarken vatandaşlar, İdlib Mutabakatı maddeleri nelerdir, İdlib Ateşkesi ne zaman başlayacak ve İdlib Mutabakatı nedir gibi soruların yanıtlarını merak etti.

İDLİB MUTABAKATI NEDİR?

İdlib Mutabakatı (İdlib Ateşkesi), 5 Mart Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki yapılan ve Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere uzlaşmaya varılan anlaşmadır.

İDLİB MUTABAKATI MADDELERİ NELERDİR?

İdlib Mutabakatı 1. madde:

İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

İdlib Mutabakatı 2. madde:



M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacaktır.

İdlib Mutabakatı 3. madde:



Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

İDLİB ATEŞKESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İdlib Mutabakatı (İdlib Ateşkesi), 6 Mart gece 00.01 itibariyle başladı.

İdlib Mutabakatı

GÖRÜŞME SONRASI İKİ LİDER AÇIKLAMA YAPTI

Kritik zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu yıl içerisinde 3.sü olan görüşmemizi gerçekleştirdik. Aramızdaki şahsi temasımız ikili ilişkilerimize çözüm bulma imkanı sağlıyor. İdlib'de terör unsurları aktivitelerini ciddi bir biçimde artırdı. Düzenli olarak saldırılarını artırmışlardır. 1 Mart tarihinde ÇNRA sistemiyle bir saldırı girişimi yaşandı. Yılbaşından bu yana Hmeymim'e saldırı sayısı 15. Fiilen militanlar yeni çatışmaları tetiklediler.

Türk askerler arasında da kayıplar var. Bu vesileyle taziye dileklerimi yinelemek istiyorum. Türkiye ile bazen görüş ayrılıklarımız oluyor ama kritik durumlarda ortak noktalar bulmayı başarıyorduk. Çözümler üretiyorduk. Bugün de öyle oldu. Bugün ülkelerimizin Astana formatındaki çalışmaları devam ettirmeye niyeti olduğunu bildiriyoruz.

Suriye'nin egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yanayız. Uluslararası terör örgütleriyle mücadelede kararlıyız.

Bugün 6 saatlik görüşme sonucu ortak bir belge hazırladık. Bu belgenin çatışmaların durdurulması ve sivillerin azaplarına son verilmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanına Moskova'ya geldiği için teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bu gece 00:00'da ateşkes yürürlüğe girecek" dedi.

Erdoğan, "Benzer ve farklı görüşte olduğumuz konuları ele aldık. Türkiye tehditler karşısında eli kolu bağlı kalmaz. İdlib mutabakatının bozulmasına yol açan gelişmelerin birinci derecede sorumlusu, saldırganlığı ile bölge istikrarını hedef alan rejimdir. Bu gece ateşkes yürürlüğe girecek. Rejimin yapacağı her saldırıya karşılık verilecek" ifadelerini kullandı.