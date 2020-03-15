İdlib Mutabakatı sonrası ilk Türkiye-Rusya ortak kara devriyesi yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 6 Mart'ta imzalanan İdlib mutabakatı kapsamında, İdlib'deki M4 karayolunda 1'inci Türk-Rus ortak kara devriyesi yapıldı.
15.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 6 Mart'ta imzalanan İdlib mutabakatı kapsamında, İdlib'deki M4 karayolunda birinci Türk-Rus ortak kara devriyesi yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Dünya
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