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İdlib operasyonundan yeni görüntü! Rejim unsurları böyle imha edildi

İdlib'de 10 Şubat'tan bu yana devam eden operasyonlarda bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. TSK tarafından rejim unsurlarına yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

27.02.2020 23:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:07

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından rejim unsurlarına yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri paylaşıldı. 10 Şubat'tan bu yana İdlib'de bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs etkisiz hale getirildi. İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan etkisiz hale getirildi.

TSK tarafından rejim unsurlarına yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

9 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde Esed Rejimi Güçleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 9 askerimiz şehit oldu.

Hatay Valisi Doğan yaptığı açıklamada, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur" dedi.

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İdlib operasyonundan yeni görüntü! Rejim unsurları böyle imha edildi

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