İdlib saldırısı Rus ekonomisini de etkiledi! Ruble değer kaybetti, borsa çakıldı

İdlib 'de rejimi güçlerinin saldırısında 33 Türk askerinin şehit olması, Rus ekonomisini de etkiledi. Rus ekonomisi dövizdeki yükseliş ve borsadaki düşüşle güne başladı.

DOLAR, RUBLE KARŞISINDA YÜZDE 1,6 YÜKSELDİ

Dolar, Rus Rublesi karşısında Rusya Merkez Bankası verilerine göre yüzde 1,6 oranında yükselerek 67.075 ruble oldu. Euro ise yüzde 0,70 oranında yükselerek 78 ruble seviyesine ulaştı.

MOSKOVA BORSASI YÜZDE 3,77 DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Moskova Borsası ise sabah saatlerinden itibaren yüzde 3,77 oranında düşüş yaşayarak güne başladı. Rus ekonomistler İdlib'de yaşanan olaylar ile ilgili piyasaların pozitif beklenti içerisinde olmadığını, bu nedenle dövizdeki artış ve borsadaki düşüşün sürebileceğine vurgu yaptı.

Öte yandan dolar, en son geçtiğimiz Eylül ayında 67 ruble seviyesini geçmişti.