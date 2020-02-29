İdlib şehidi Ali Taşöz, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz (24) memleketi Kayseri 'nin Develi ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin annesi Pembe Taşöz, tabutun başında asker selamı vererek oğlunu son yolculuğa uğurladı.

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz için Develi Çarşı Camii'nde tören düzenlendi. Törene Vali Şehmus Günaydın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ANNE TAŞÖZ: SÖZ VERDİĞİM GİBİ AĞLAMAYACAĞIM

Şehit Ali Taşöz'ün annesi Pembe Taşöz, oğlunun tabutuna sarılarak, "Söz verdiğim gibi ağlamayacağım. Sen benim canım oğlumsun. Alim, bak annen ağlamıyor. Benim uzman onbaşı oğlum" dedi. Acılı anne, daha sonra oğlunun tabutunun başında asker selamı verdi. Şehidin kız kardeşlerinden Eda Taşöz, cenaze töreninde ağabeyinin kepini ve parkasını giydi, Sena da ağabeyinin beresini taktı. Şehidin kardeşleri ve diğer yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü. Şehit Taşöz, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.