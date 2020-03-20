İdlib şehidi Atabey, son yolculuğuna uğurlandı

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin İdlib kentinde görev başındayken kalp krizi geçirerek şehit olan Ağrılı Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey, son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Piyade Uzman Çavuş Sezai Atabey'in naaşı, Şanlıurfa'dan karayolu ile memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesi Akyele köyüne getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından, köy mezarlığında götürüldü. Daha sonra yapılan saygı atışı ve okunan dualar eşliğinde şehidin naaşı toprağa verildi.Cenaze törenine Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, askeri erkan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA